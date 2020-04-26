Kafes evlerde yaşam mücadelesi
Dünyada yeni tip koronavirüsün etkileri devam ederken gözler virüsle mücadelede başaralı sayılanlardan Hong Kong'a çevrildi. Ancak Hong Kong'un kafes evlerinde durum hiç iç açıcı değil.
Hong Kong'ta kafes evlerde yaşayan insanlar salgın öncesi evde durmamak için dışarıda vakit geçirip sonrasında ise sadece uyumak için bu evleri tercih ederdi. Şimdi zorunlu olarak bu evlerde kalanlar izolasyonun çok mümkün olmadığını dile getiriyor.
CNN International'ın haberine göre bu kafes evlerde kalanlar oldukça endişeli. Çünkü evler arasında sadece 1 ya da 1 buçuk metre mesafe bulunuyor. Eski, kirli ve koruyucu herhangi bir şey yok.
Durumu olmayan insanlar gerçek anlamda bu boyutlardaki kafeslerde yaşıyor ve eşyalarını kafeslerde barındırıyorlar. Bu korkunç şartlarda yaşamak bile aylık yaklaşık 200 dolardan fazlasına mal oluyor.