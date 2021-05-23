Kafesinden kaçan dev piton kenti alarma geçirdi

Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi. Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı. Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.