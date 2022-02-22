Kahin Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımları Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi. Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise "Dünya'nın Lordu" olacağını iddia etmişti.