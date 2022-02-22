Kahin Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti ortaya çıktı
Dünya Rusya-Ukrayna krizini konuşurken kör kahin Baba Vanga'nın kehaneti gündem oldu. Ünlü kahinin Rusya'yı övdüğü ve Rusya Devlet Başkanı Putin için ''Dünya'nın Lordu'' dediği ortaya çıktı.
Tüm dünya, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı tansiyonu yükseltti. Dünya medyası ise bu gelişmeyi "3. Dünya Savaşı geliyor" şeklinde yorumladı.
Öte yandan bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'yı getirdi.
Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağından 11 Eylül saldırılarına kadar birçok tarihi olayı tahmin eden Baba Vanga'nın Rusya'yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımları Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi. Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise "Dünya'nın Lordu" olacağını iddia etmişti.