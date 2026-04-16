Kahraman Ayla öğretmenin eşi cenaze töreninde fenalaştı!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kurşunlara göğüs gererek öğrencilerini kurtarmaya çalışan matematik öğretmeni Ayla Kara, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde eşi Ramazan Kara’nın feryatları yürekleri dağlarken, acılı eş cami avlusunda fenalık geçirdi.
Dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen 3 çocuk annesi Ayla Kara'nın (55) yanı sırada 10 kişide hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralanmıştı. oruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. tutuklandı.
Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.
Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.
Ayla Kara'nın cenazesi Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp yalnız bırakmadı.