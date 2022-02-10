Kahramanmaraş Afşin'i ihya edecek proje! 300 bin tondan fazla var

Afşin ilçesinin Karaardıç mevkiinde özel bir firma tarafından 116,38 hektarlık maden sahasının 1,99 ha.'lık kısmında gümüş, kurşun ve çinko ocağı kurulacak. Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.