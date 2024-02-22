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Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü

Reuters haber ajansı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden önce gökyüzünde oluşan parlak ışığın nedenini açıkladı

Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü - Resim: 1

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı (HAARP) ile tetiklendiği iddiaları sosyal medyada ses getirmişti. 

 

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Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü - Resim: 2

Reuters haber ajansı Doğruluk Kontrol ekibi, sosyal medya platformları X ve Facebook'ta dolaşan "6 Şubat Kahramanmaraş depremine" sebep olduğu öne sürülen ve depremden önce "gökyüzünde görüldü" iddiası ile paylaşılan görüntülerin arka planını açıkladı.

 

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Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü - Resim: 3

Gökyüzündeki ışıkların hükümetlerin Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı (HAARP) aracılığıyla sismik aktivite "planladığının" ya da yarattığının kanıtı olduğu öne sürülen videoya ilişkin, "Bu, 6 Şubat 2023'te, depremden hemen önce Türkiye üzerinde faaliyette olan HAARP. Frekanstan yayılan ışık dalgası halkası, yeraltındaki bir depremin dalga hareketini temsil ediyor. Bunlar halk üzerinde kullanılan hava silahlarıdır" iddiasında bulunuldu.

 

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Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü - Resim: 4

Reuters, gönderideki videonun, Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X roketinin fırlatılma anı olduğunu belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre video, Space X Falcon 9 roketinin fırlatılışının ABD'nin Los Angeles kentindeki bir otoyol üst geçidinden çekildi ve yana döndürülerek servis edildi.

 

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