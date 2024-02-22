Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü

Gökyüzündeki ışıkların hükümetlerin Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı (HAARP) aracılığıyla sismik aktivite "planladığının" ya da yarattığının kanıtı olduğu öne sürülen videoya ilişkin, "Bu, 6 Şubat 2023'te, depremden hemen önce Türkiye üzerinde faaliyette olan HAARP. Frekanstan yayılan ışık dalgası halkası, yeraltındaki bir depremin dalga hareketini temsil ediyor. Bunlar halk üzerinde kullanılan hava silahlarıdır" iddiasında bulunuldu.