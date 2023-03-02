Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets yine uyardı: İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat!
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden 3 gün önce uyarıda bulunan ''Deprem kahini'' lakaplı Frank Hoogerbeets, bir kez daha Türkiye'yi uyardı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 3 gün önce deprem uyarısında bulunan Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni bir tahminde bulundu.
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Deprem kahini olarak tanınan Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu sefer İç Anadolu Bölgesi için uyardı.
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Paylaşımda, 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebileceği belirtildi.
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MART AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ
Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti.
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