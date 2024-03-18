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Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu - Resim: 1
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Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu - Resim: 2

Kahramanmaraş’ın asırlık lezzetlerinden biri olan irişkit bir diğer adı ile et sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. 

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Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu - Resim: 3

Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilen irişkit doyurucu özelliği ile dikkat çekiyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor. 

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Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu - Resim: 4

Bekir Doğan, “Kahramanmaraş’ta irişkit deriz, Ramazan ayında vazgeçilmez. Özellikle sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir” dedi.

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