Kahramanmaraş'ta büyük patlama! Vatandaş deprem paniğiyle soluğu sokakta aldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Beyazıtlı Bulvarı'nda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Deprem paniği yaratan patlama sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Beyazıtlı Bulvarı'nda devam eden altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattında büyük çaplı bir patlama yaşandı. Şiddetli ses ve ardından yayılan yoğun gaz kokusu, çevredeki esnaf ve vatandaşlara deprem paniği yaşatarak herkesin sokağa dökülmesine neden oldu.
Patlamanın olduğu noktada bulunan bölge esnaflarından Samer Koca, yaşanan korku dolu dakikaları detaylarıyla anlattı.
Bir anda duydukları şiddetli patlama sesiyle binalarda yankılanmalar olduğunu belirten Koca, yaşadıkları paniği şu sözlerle ifade etti: "Hemen ardından yoğun bir doğalgaz kokusu çevreyi sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde yankılanmalar oldu. Vatandaşlar panikle dışarı çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz. Yetkililerin sorunu tamamen gidermesini bekliyoruz."
Meydana gelen altyapı kaynaklı krizin ardından yetkili doğalgaz dağıtım şirketi ve itfaiye ekiplerinin gaz sızıntısını tamamen durdurma ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.