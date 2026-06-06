Kahramanmaraş'ta büyük patlama! Vatandaş deprem paniğiyle soluğu sokakta aldı

Bir anda duydukları şiddetli patlama sesiyle binalarda yankılanmalar olduğunu belirten Koca, yaşadıkları paniği şu sözlerle ifade etti: "Hemen ardından yoğun bir doğalgaz kokusu çevreyi sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde yankılanmalar oldu. Vatandaşlar panikle dışarı çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz. Yetkililerin sorunu tamamen gidermesini bekliyoruz."