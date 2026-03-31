Kahramanmaraş’ta dehşeti: Bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
Kahramanmaraş'ta bir siteden yükselen tartışma sesleri faciayla son buldu. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki bir kişi babası ile girdiği tartışma sonrası gözü dönerek bıçağa sarıldı. Talihsiz baba olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan zanlı polisin nefes kesen takibiyle yakalandı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. M.K. (26) ile babası S.K. (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., babasına bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan baba kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde S.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç ise olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay yeri incelemesinin ardından S.K.'nin cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı.
