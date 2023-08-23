Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi

Depremzedelere, konutlarının 1 yıl içerisinde teslim edilmesi için tüm kurumların büyük bir gayret gösterdiğini belirten Güngör, "Hak sahipliğine konu olan konut sayısı 82 bin 104, köy evi sayısı ise 30 bin 310. Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp, başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kalıcı konutların alt ve üstyapı imalatlarında TOKİ'miz ile iş birliği içerisinde çalışıyor, kolaylaştırıcı rol oynuyoruz. Yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Bunun için de el birliğiyle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ımız, kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil; dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak" dedi.