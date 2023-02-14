Kahramanmaraş'ta felaketin boyutu havadan görüntülendi
Tam 10 ilimizde yıkıma yol açan ve kapsadığı alan itibarıyla 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, helikopterle çekilen görüntü ile felaketin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi.
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı.
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Kapsadığı alan ve etkilenen nüfus bakımından ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde en büyük yıkım ise merkez üssü Kahramanmaraş’ta oldu.
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Kent genelinde dün (Pazar) açıklanan rakamlara göre 4 bin 497 yapının yıkıldığı ve 10 bin 194 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Depremin 8’inci gününde her geçen saat can kayıplarında yaşanan artış, yürekleri dağlıyor.
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Kahramanmaraş’ta helikopterle havadan çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şehrin bir bölümünde binalarda hasara rastlanılmazken, diğer bölümünde ise enkaz yığınları dikkati çekti.
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