Kahramanmaraş'ta okuldaki katliamda saldırının 5 gün önce yazılan kanlı planı ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan 14 yaşındaki İ.A.M.'nin dijital materyalleri mercek altına alındı. Bilgisayarında saldırıdan 5 gün önce yazılmış "eylem belgesi" bulunan failin, 2014’teki bir ABD saldırganına atıfta bulunduğu ortaya çıktı. Polis başmüfettişi babanın tutuklandığı olayda, Cumhuriyet Başsavcılığı terör bağlantısına rastlanmadığını açıkladı.
Kahramanmaraş'ta, sırt çantasında getirdiği tabancalarda eğitim gördüğü okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin (14) bilgisayarında yapılan incelemede yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı belirtildi.
İ.A.M.’nin kullandığı 5 tabancanın ise tutuklanan polis başmüfettişi babası adına kayıtlı ruhsatlı tabancalar olduğu tespit edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Eğitim gördüğü okula giden İ.A.M., sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı.
Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edilirken, olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İ.A.M. de yaşamına son verdi. İ.A.M.'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı.