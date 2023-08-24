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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! - Resim: 1

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! - Resim: 2

İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! - Resim: 3

Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Ormanlık alandaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 arasöz, 4 su tankı, 1 helikopter, 2 yer ekibi sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! - Resim: 4

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 50 dekar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma işlemleri sürüyor.

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