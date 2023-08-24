Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Ormanlık alandaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 arasöz, 4 su tankı, 1 helikopter, 2 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 50 dekar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma işlemleri sürüyor.