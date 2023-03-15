Kahramanmaraş'ta üretim durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı

Öz, iki büyük depremin kentteki 700 firmaya büyük zarar verdiğini ve faaliyetlerinin durmasına neden olduğunu söyledi. 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi'nin içindeki duvarların yıkıldığını, makinelerin zarar gördüğünü, binanın orta hasarlı olduğunu belirten Öz, site dışındaki atölyelerin ise tamamen yıkılıp yerle bir olduğunu ifade etti. Öz, Kahramanmaraş'taki üretimin durmasının arz talep dengesini bozduğunu, bunun talep patlamasına yol açtığını, yaşanan bu durumdan dolayı da altın ve mücevher işçiliklerinde Türkiye genelinde yüzde 30-35 artış yaşanmasına yol açtığını söyledi. Bu durumun Kahramanmaraş'taki üretimin önemini gösterdiğini kaydeden Öz, "Deprem ile birlikte 10 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör büyük yara aldı. Çünkü burada çalışanların özel yeteneklerinin olması gerekiyor. Sıradan vasıfsız eleman veya işçi çalıştıramıyoruz. Yaşanan deprem nedeniyle hem kalifiye hem eğitimli hem de alaylı çalışanlarımız işsiz kaldı ve evsiz kaldı" dedi.