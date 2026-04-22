Kahramanmaraş'ta vahşet! Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dün kaybolan 37 yaşındaki O.K.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın gözaltına aldığı şüphelinin itirafı üzerine, O.K.'nin cansız bedeni Elbistan’da gömüldüğü arazide bulundu.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan O.K.’nin ailesi dün Afşin Tanır Jandarma Karakol’una giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, O.K.’nin en son Göksun’un Kavşut Mahallesi’nde Suriye uyruklu M.E.H. (20) ile görüştüğünü tespit etti.
Bunun üzerine M.E.H. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. H. ifadesinde alkolün etkisiyle O.K.’yi bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da A.Y. (17) ile birlikte Elbistan’ın Kışla Mahallesi’nde boş araziye gömdüğünü itiraf etti.
Kışla Mahallesi’ne götürülen M.E.H.’in jandarma ekiplerine gösterdiği yerde O.K.’nin cesedi bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.’un cesedi otopsi için hastane morguna aldırılırken olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. M.E.H.’nin ifadesi üzerine A.Y. de ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.