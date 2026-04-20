Kahramanmaraş’taki kanlı saldırı sonrası ilk zil dualarla çaldı
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 canın yitirildiği feci saldırı sonrası eğitim yeniden başladı. 4 günlük yasın ardından okullarına dönen öğrenciler, hayatını kaybeden öğretmen ve arkadaşları için düzenlenen anma programında gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: İHA
1 / 11
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan öğrenci de ölmüştü.
2 / 11
Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek.
3 / 11
Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.
4 / 11