Kahreden görüntü! Türkiye'de kuraklığın en acı fotoğrafı

Bölgede yaşayan çiftçi İbrahim Altıntaş (65), Çal Kanyonu'nun ilk kez kuruduğunu gördüğünü belirterek, "55 yıldır kanyona gelirim. Geçen yıla kadar sürekli su akıyordu. Bu yıl ise ne su akıyor ne de balık var artık. Bu kanyona insanlar balık tutmaya gelirdi. Kuraklık geçen yıl başladı ama yine de su akıyordu. Kanyonun ilk kez bu kadar kuruduğunu gördük ve üzüldük" dedi.