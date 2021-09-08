Kahreden görüntü! Türkiye'de kuraklığın en acı fotoğrafı
Denizli il merkezine 60, Çal ilçesine ise 7 kilometre mesafede bulunan Kumral mesireliği yakınındaki, yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen Çal Kanyonu, ilk kez kurudu. Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle kuruyan kanyonda geçen yıla kadar 2 metre boyunda su bulunuyordu. Kanyonun kurumasıyla daha önce yüksek su seviyesi nedeniyle görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı, balıklar öldü.
Çal ilçesinde 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011'de Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Geçen yıla kadar suyun derinliğinin yer yer 2 metreyi bulduğu kanyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor.
Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği Çal Kanyonu'nu ilk kez kuraklık vurdu. Yağışların yeterli derece olmaması ve kuraklık nedeniyle nehirde su kalmayınca kanyon, tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Geçen yıla kadar 2 metre yüksekliğinde olan kanyondaki suyun kurumasıyla adacıklar ve daha önce görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı. Kanyonda çukurlarda kalan çok sayıda balık da su birikintisinde oksijensiz kalıp öldü.
Bölgede yaşayan çiftçi İbrahim Altıntaş (65), Çal Kanyonu'nun ilk kez kuruduğunu gördüğünü belirterek, "55 yıldır kanyona gelirim. Geçen yıla kadar sürekli su akıyordu. Bu yıl ise ne su akıyor ne de balık var artık. Bu kanyona insanlar balık tutmaya gelirdi. Kuraklık geçen yıl başladı ama yine de su akıyordu. Kanyonun ilk kez bu kadar kuruduğunu gördük ve üzüldük" dedi.