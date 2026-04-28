Kahreden kaza... 3 yaşındaki Aybars Annesinin elinden kurtulup ölüme koştu...
Karabük'te meydana gelen feci kazada, market çıkışı annesinin elini bırakarak yola koşan 3 yaşındaki Aybars P., servis aracının altında kalarak can verdi...
Karabük, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. 5000 Evler Mahallesi'nde annesiyle birlikte marketten dönen 3 yaşındaki Aybars P., bir anlık dalgınlık sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun servis aracının altında kaldığı kaza, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.
Olay, saat 17.00 sıralarında 5000 Evler Mahallesi 33. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; market alışverişini tamamlayan anne H.P. ve 3 yaşındaki oğlu Aybars P. kaldırımda yürüdüğü sırada, küçük çocuk bir anda annesinin elinden kurtularak yola fırladı.
O esnada caddede seyir halinde olan ve öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmekte olan Y.S. idaresindeki servis aracı, yola aniden çıkan minik Aybars'a çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 3 yaşındaki Aybars'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alarak olay yerine koşan baba H.P., evladının cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Ambulans içerisinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin!" diyerek feryat eden babanın görüntüleri, çevredeki vatandaşların yüreğini dağladı.