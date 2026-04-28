Kahreden kaza... 3 yaşındaki Aybars Annesinin elinden kurtulup ölüme koştu...

O esnada caddede seyir halinde olan ve öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmekte olan Y.S. idaresindeki servis aracı, yola aniden çıkan minik Aybars'a çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 3 yaşındaki Aybars'ın hayatını kaybettiği belirlendi.