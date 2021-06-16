Kahve ve çizgi roman severlere... Bu kafeye gidenin gerçeklik algısı altüst oluyor
Kahve ve çizgi romanları sevenlerin mutlaka bakması gereken bir kafe var... Hem Moskova'da hem de Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde bulunan iki farklı kafeye sahip olan Café Bw, içine girenleri çizgi romanda gibi hissettiriyor.
2D boyutlu kafe Instagram'da viral hale geldi ve nedenini görebileceğinizden oldukça eminiz.
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Siyah ve beyaz duvarlar, perdeler, zeminler ve mobilyalar, insanların aklını gerçekten şaşkına çeviriyor ve derinlik duygusunu yok ediyor.
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Kafenin her detayı, geleneksel bir eskiz defterinden fırlamış gibi görünüyor.
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Bunun aksine tesiste sunulan ikramlar ise tamamen gerçek.
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