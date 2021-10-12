Kahvede stok tehlikesi

Tüm kahve severler için zor günler kapıda. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyatlarda artış sürüyor. 1 kilogram kahve fiyatı ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira oldu. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son bir yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi.