''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber
Diyet uzmanlarının aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diyet uzmanlarının aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabiliyor.
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‘Eat This, Not That’ sitesinin yayımladığı habere göre uzmanlar fazla miktarda alkol kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar verdiğini bildiriyor.
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Aynı tehlike kahvenin aşırı derecede tüketilmesinde de oluşuyor.
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Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.
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