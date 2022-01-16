''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber

Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.