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''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber

Diyet uzmanlarının aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabiliyor.

''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diyet uzmanlarının aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabiliyor.

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''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber - Resim: 2

‘Eat This, Not That’ sitesinin yayımladığı habere göre uzmanlar fazla miktarda alkol kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar verdiğini bildiriyor. 

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''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber - Resim: 3

Aynı tehlike kahvenin aşırı derecede tüketilmesinde de oluşuyor.

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''Kahvesiz yapamam'' diyenlere kötü haber - Resim: 4

Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

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