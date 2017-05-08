Kahvede horoz dehşeti !

Kahvede kafesler içerisinde tutulan ve dövüş için sırasını bekleyen 30 horoz ele geçirildi. Kahvenin ortasında dövüş alanı olarak kullanılan arenada ise kavga etmekten vücutları yara bere içerisinde olan 2 horoza el koyan ekipler, hayvanların dövüş sırasında kaçmasını önlemek kesilen kanatlarını da çöpte buldu.