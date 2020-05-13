Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı
Uludağ'ın eteklerinde, bungalov evlerden kurulu tatil köyü, koronavirüs salgını nedeniyle şehir kalabalığından uzakta kalmak ve sosyal izolasyonu sağlamak isteyenlerden ilgi görüyor.
Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde bulunan Gököz Natural Park, turizm sezonunun açılmasını bekliyor. Bağımsız bungalov tipi evlerde konaklamanın yanı sıra, Gököz Göleti'nde balık tutma, kano kullanma, ağaçların arasında at binme, ATV ile safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin sunulduğu tesis, doğa içinde, sakin bir tatil imkanı veriyor.
Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tesis için koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Aynı anda 52 kişinin tatil yapabildiği tesise Ramazan Bayramı ve sonrası için ön rezervasyonların dolduğu öğrenildi.
"İNSANLAR BURADA İZOLE ŞEKİLDE TOPRAKLA MEŞGUL OLUYOR"
Tesis işletmecisi Arif Doğru, yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı. Doğru, turizmde artık bazı sistemlerin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Belki 'her şey dahil' sistemi gözden geçirilecek.