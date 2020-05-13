Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

"İNSANLAR BURADA İZOLE ŞEKİLDE TOPRAKLA MEŞGUL OLUYOR"

Tesis işletmecisi Arif Doğru, yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı. Doğru, turizmde artık bazı sistemlerin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Belki 'her şey dahil' sistemi gözden geçirilecek.