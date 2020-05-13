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  3. 13 Mayıs 2020 17:20

Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

Uludağ'ın eteklerinde, bungalov evlerden kurulu tatil köyü, koronavirüs salgını nedeniyle şehir kalabalığından uzakta kalmak ve sosyal izolasyonu sağlamak isteyenlerden ilgi görüyor.

Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde bulunan Gököz Natural Park, turizm sezonunun açılmasını bekliyor. Bağımsız bungalov tipi evlerde konaklamanın yanı sıra, Gököz Göleti'nde balık tutma, kano kullanma, ağaçların arasında at binme, ATV ile safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin sunulduğu tesis, doğa içinde, sakin bir tatil imkanı veriyor.

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Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tesis için koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Aynı anda 52 kişinin tatil yapabildiği tesise Ramazan Bayramı ve sonrası için ön rezervasyonların dolduğu öğrenildi.

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Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

"İNSANLAR BURADA İZOLE ŞEKİLDE TOPRAKLA MEŞGUL OLUYOR"
Tesis işletmecisi Arif Doğru, yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı. Doğru, turizmde artık bazı sistemlerin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Belki 'her şey dahil' sistemi gözden geçirilecek.

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Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe... Bungalov evlere talep arttı

Ortak kullanım alanlarında belli düzenlemeler yapılacak. Biz bu konuda avantajlıyız. Yeni düzende çok fazla yatırıma ihtiyacımız olmayacak. Sadece misafirlerimizin temizliğimize güvenip gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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