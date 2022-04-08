Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı
Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında yaptığı kalça dansı ile tanınan Solmaz Çiros sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.
Katıldığı evlilik programlarında tanınan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşkına uğrattı.
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Ekranlara ilk çıktığı fit görüntüsünün aksine kilo aldığı görülen Solmaz Çiros, yaptığı kalça dansı ile takipçilerini mest ediyor.
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27 yaşında ve aslen Tepecikli olan Solmaz Çiros, sahne aldığı mekanlarında yaptığı dansları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Aldığı kilolarla dikkat çeken Çiros'un sosyal medyada paylaştığı videolardaki halini gören takipçileri estetik yaptırdığı öne sürdü.
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