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  4. Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı

Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında yaptığı kalça dansı ile tanınan Solmaz Çiros sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı - Resim: 1

Katıldığı evlilik programlarında tanınan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşkına uğrattı. 

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Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı - Resim: 2

Ekranlara ilk çıktığı fit görüntüsünün aksine kilo aldığı görülen Solmaz Çiros, yaptığı kalça dansı ile takipçilerini mest ediyor. 

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Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı - Resim: 3

27 yaşında ve aslen Tepecikli olan Solmaz Çiros, sahne aldığı mekanlarında yaptığı dansları sosyal medya hesabından paylaşıyor. 

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Kalça dansıyla tanınmıştı: Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı - Resim: 4

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çiros'un sosyal medyada paylaştığı videolardaki halini gören takipçileri  estetik yaptırdığı öne sürdü. 

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