Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki kaldırım çöktü. Çöken kaldırım üzerinden o esnada hiç kimsenin geçmemesi, büyük bir faciayı önledi.
Kaynak: İHA
Bandırma, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak’taki kaldırımın çökmesi sonucu, yolda yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde yarık oluştu.
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Her cumartesi günü kurulan pazar yerinin neden olduğu yoğun yaya trafiğine rağmen, o esnada çöken yol üzerinden hiç kimsenin geçmemesi sayesinde muhtemel bir faciadan şans eseri dönüldü. Meydana gelen çökmenin ardından Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler tarafından yolun etrafına bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.
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