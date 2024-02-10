Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü

Her cumartesi günü kurulan pazar yerinin neden olduğu yoğun yaya trafiğine rağmen, o esnada çöken yol üzerinden hiç kimsenin geçmemesi sayesinde muhtemel bir faciadan şans eseri dönüldü. Meydana gelen çökmenin ardından Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler tarafından yolun etrafına bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.