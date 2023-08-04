Kaldırım mı showroom mu ? Turizm başkentinde ortalık karıştı

Kentte sokağın 'karavan park' olarak tarif edilmesi, bazı işletmelerin de dikkatini çekti. Karavan üretimi yapan Konya ve Sakarya merkezli işletme, ürettiği sıfır karavanları bu alana park etti. Yoldan görünecek şekilde camına 'satılık' ilanı yapıştırıp, çekme karavanın özelliklerini de sıralayan işletme, her bir karavan için 250 bin TL fiyat belirledi. Birbiri ardına karavanları sıralayan işletmenin zaman zaman gelip karavanların zarar görüp görmediğini kontrol ettiği de öğrenildi. (DHA)