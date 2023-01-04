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Kaldırıma çıkan taksici, skuterlı kadına böyle çarptı

İstanbul Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen taksi şoförü, skuter kullanan kadına çarparak uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri tarafından durdurulan taksici, araçta hasta olduğunu söyledi.

Kaldırıma çıkan taksici, skuterlı kadına böyle çarptı - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi. 

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Kaldırıma çıkan taksici, skuterlı kadına böyle çarptı - Resim: 2

O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaldırıma çıkan taksici, skuterlı kadına böyle çarptı - Resim: 3

"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi. 

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Kaldırıma çıkan taksici, skuterlı kadına böyle çarptı - Resim: 4

Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. 

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