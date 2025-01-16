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Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var

Ankara'da emniyet güçleri "bul karayı al parayı" oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var - Resim: 1

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var - Resim: 2

 Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

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Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var - Resim: 3
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