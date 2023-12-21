Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi

Adana’da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarında peyzaj çalışmaları başladı. Gelecek ay içerisinde kent genelinde bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.