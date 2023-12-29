Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi

Deprem sonrası 14 bin 300 konutun ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara hemen başlanıldığını belirten Yazıcı, yine kırsalda da yapılan bin 50 köy konutunun da bu süreç zarfından hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Telim edilecek 5 bine yakın konutun Malatya genelindeki sayı olduğunu belirten Vali Yazıcı, diğer konutların da en kısa sürede bitirilmesi adına müteahhit firmaların aralıksız çalışmalarına devam ettiğini söyledi.