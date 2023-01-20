Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi.
Yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı.
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Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı.
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Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü.
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Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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