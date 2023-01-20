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  4. Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi

Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi.

Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı. 

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Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. 

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Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü. 

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Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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