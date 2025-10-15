  1. Anasayfa
  4. Kamera şakası gibi olay: Yolun kapatılmasına sinirlenen sürücüler, koşucuları tartakladı

Adana'da düzenlenen halk koşusu nedeniyle polisin trafiği kesmesine tepki gösteren bazı sürücüler, koşucuları tartaklayıp hakaret etti.

Kaynak: DHA
Kamera şakası gibi olay: Yolun kapatılmasına sinirlenen sürücüler, koşucuları tartakladı - Resim: 1

Olay, 12 Ekim’de sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen halk koşusu nedeniyle güzergahtaki yolları araç trafiğine kapattı. 

Kamera şakası gibi olay: Yolun kapatılmasına sinirlenen sürücüler, koşucuları tartakladı - Resim: 2

Bulvara çıkan yolda bekleyen araç sürücüleri, koşunun uzun sürdüğünü belirterek polise tepki gösterdi. Sürücülerden bazıları bu sırada koşucularla tartışmaya başladı. Koşucuların karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. 

Kamera şakası gibi olay: Yolun kapatılmasına sinirlenen sürücüler, koşucuları tartakladı - Resim: 3

Sürücülerden biri koşucuları tartaklayıp, hakaret etti. Araya çevredeki vatandaşların girmesiyle gerginlik son buldu.

Kamera şakası gibi olay: Yolun kapatılmasına sinirlenen sürücüler, koşucuları tartakladı - Resim: 4

Bir sürücü ise doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmesi gerektiğini iddia ederek polisi yolu açması için ikna etmeye çalıştı. 

