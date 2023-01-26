Kameralardan gizlenmeyi sağlayan kazaklar olay yarattı
İtalya'da bir moda firması, insanları güvenlik kameralarından gizleyebildiğini iddia ettiği yeni koleksiyonunu tanıttı.
Cap-able isimli firma, Manifesto adını verdiği koleksiyonunu, "Kimliğinizi korumak için giyilebilir bir algoritma" olarak tanımlıyor.
Koleksiyon kapsamında piyasaya sürülen tişörtler 252, kazaklar 370 ve eşofmanlar 245 sterline satılıyor.
YAPAY ZEKANIN SİZİ 'HAYVAN' KATEGORİSİNDE ALGILAMASINI SAĞLIYOR
Şirket kullandıkları teknik ile triko serilerinin üzerine bir kamuflaj teknolojisi olan ve 'adversarial patches' adı verilen görüntüleri aktarabildiğini iddia ediyor.
Cap-able'dan yapılan açıklamaya göre, kullanılan teknoloji yapay zekayı kandırarak güvenlik kamerasının sizi tespit etmesini engelliyor ya da kameraların sizi 'hayvan' gibi yanlış bir kategoride değerlendirmesini sağlıyor. Şirketin kullandığı örnekler arasında köpekler, zürafalar ve zebralar yer alıyor.
BÖYLE BİR ŞEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Şirket yeni koleksiyonu ile dünyada büyük bir çoğunluğu etkilemesine rağmen yeterince konuşulmayan 'mahremiyet hakkı ve biyometrik verilerin korunması'na dikkat çekmek istediğini belirtiyor.
"BİYOMETRİK YÜZ TANIMA KAMERALARINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYORUZ"
CEO Rachele Didero konuya ilişkin açıklamasında "Ne giyeceğimizi seçmek, her gün gerçekleştirdiğimiz ilk iletişim eylemidir." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
"Verilerin yeni yakıt haline geldiği dünyamızda, Cap-able mahremiyet konusunu ele alıyor ve biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kötüye kullanılma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu problem günlük hayatımızda kendini giderek daha çok belli ediyor ve eğer ihmal edilirse ifade, örgütlenme ve kamusal alanlarda serbest dolaşım haklarını etkileyebilir"