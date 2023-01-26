Kameralardan gizlenmeyi sağlayan kazaklar olay yarattı

"BİYOMETRİK YÜZ TANIMA KAMERALARINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

CEO Rachele Didero konuya ilişkin açıklamasında "Ne giyeceğimizi seçmek, her gün gerçekleştirdiğimiz ilk iletişim eylemidir." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Verilerin yeni yakıt haline geldiği dünyamızda, Cap-able mahremiyet konusunu ele alıyor ve biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kötüye kullanılma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu problem günlük hayatımızda kendini giderek daha çok belli ediyor ve eğer ihmal edilirse ifade, örgütlenme ve kamusal alanlarda serbest dolaşım haklarını etkileyebilir"