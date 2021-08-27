Kamerayı açık unutan öğretmen, Zoom konferansında cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Jamaika'da Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir konferansta öğretmen cinsel ilişkiye girerken kamerasını açık unuttu.
Jamaika Öğretmenler Derneği'nin 57. Yıllık Konferansı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortam üzerinde düzenlendi.
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Jamaika Öğretmenler Derneği'nin 57. Yıllık Konferansı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortam üzerinde düzenlendi.
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Zoom üzerinden yapılan konferansta konuşmacı, Kovid-19 pandemisi döneminde geçilen uzaktan eğitimde öğretmenlerin yaşadığı zorluklardan bahsediyordu.
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Fakat bu sırada öğretmenlerden birinin kamerasını açık unutarak eşiyle ilişkiye girdiği görüldü.
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