Kamuda 30 bin liralık seyyanen zam teklifi kabul edildi
Asgari ücretin yeni yılda 26-27 bin TL civarında olacağı konuşulurken kamuda görevli üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeninin Meclis'ten geçmesi halinde yaklaşık 30 bin bürokrat zam alacak. Memur, işçi ve emekliler ise zamdan faydalanamayacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kamuda bazı memurlara seyyanen zam uygulanmasına karar verildi.
ÜST DÜZEY MEMURLARA 30 BİN TL ZAM
TGRT'te yer alan habere göre, kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonunda çalışan üst düzey yöneticilere zam yapılmasını öngören düzenleme komisyondan geçti. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme kabul edilirse kamudaki on binlerce üst düzey yöneticinin maaşlarına 30 bin lira ek zam yapılacak.
Söz konusu seyyanen zamdan memur, işçi ve emekliler ise yararlanamayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur-Sen, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme için hükümete çağrıda bulundu.
ZAMDAN HANGİ MEMURLAR YARARLANACAK?
Maaşlarda 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacak meslekler şöyle:
TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.