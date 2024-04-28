Kamuda sıkı tedbir dönemi geliyor: Kamuda tasarruf nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para politikasını destekleyecek ve kamu harcamalarında tasarruf sağlayacak adımlar için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İşte kamuda tasarruf tedbirlerinin tüm detayları...
Belirli yetkiler dışında artık her isteyene makam aracı tahsis edilmeyecek. Toplamda 115 bin makam aracından ilk aşamada 500 aracın satılması planlanıyor, ardından ikinci aşamada 1000 aracın satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca, demirbaş alımlarından kırtasiye giderlerine kadar birçok kesinti yapılacak. Servis araçlarının da kaldırılması üzerine görüşmeler devam ediyor. Ancak, bu tasarruf sürecinin nasıl başlayacağı hakkında detaylar netleşmiş değil.
Prof. Dr. Abdulkadir Develi konuyla ilgili merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi. Develi konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tasarruf süreci geçtiğimiz yıl başlamıştı. Geçtiğimiz yıl kamu harcamalarının yüzde 1.7 olduğunu görüyoruz. Bu enflasyonun gerisinde olduğunu gösteriyor. Biz neden tasarruf yapıyoruz? Sıkılaşma sürecindeyiz. Temel amaç enflasyonu yönetmek ve enflasyonu destekleyici para politikası ortaya koyabilmek. Kamu tüketim harcamalarını rasyonelleştirerek enflasyonla mücadelede destek unsuru haline getirmek.
Hangi kalemler? İlk başta araç aklımıza geliyor. Kullanılan, ihtiyaç dışı tespit edilen araçların satışı yapılacak. Tekrar kiralama söz konusu olduğu zaman gözden geçirecek. Toplu taşıma araçlarına yöneltme durumu söz konusu olacak.
Vatandaşa şu gösterilmek isteniyor? Biz enflasyonla mücadele içerisinde kamu da elini taşın altına koydu. Vatandaşla birlikte kamunun da tasarruf sürecine girmesi söz konusu. Kamu harcamalarının rasyonelleşme sürecinden bahsediyoruz.