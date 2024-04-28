Kamuda sıkı tedbir dönemi geliyor: Kamuda tasarruf nasıl olacak?

Belirli yetkiler dışında artık her isteyene makam aracı tahsis edilmeyecek. Toplamda 115 bin makam aracından ilk aşamada 500 aracın satılması planlanıyor, ardından ikinci aşamada 1000 aracın satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca, demirbaş alımlarından kırtasiye giderlerine kadar birçok kesinti yapılacak. Servis araçlarının da kaldırılması üzerine görüşmeler devam ediyor. Ancak, bu tasarruf sürecinin nasıl başlayacağı hakkında detaylar netleşmiş değil.