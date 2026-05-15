Kamuya ait otopark ve tuvaletlere çökmüşler! Hepsi tek tek geri alındı!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde kamuya ait otopark ve tuvaletlerin usulsüz şekilde işgal edildiği tespit edildi. Gemlik Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle hukuka aykırı olarak işletilen bu alanlar tahliye edilerek yeniden vatandaşın hizmetine sunuldu. Hürriyet Caddesi, Sahil Camii ve İskele çevresindeki kilit noktalar artık ücretsiz olarak kullanılabilecek. Kamu düzenini korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceği açıklandı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kamuya ait olmasına rağmen usulsüz şekilde işgal edilen otopark ve tuvaletler Kaymakamlık müdahalesiyle halka geri kazandırıldı. Yapılan operasyonla tahliye edilen tüm alanlar vatandaşların ücretsiz kullanımına açıldı.
Gemlik Kaymakamlığı, kamu düzenini korumak amacıyla belediyeye ait ortak kullanım alanlarında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda, ilçenin en yoğun noktalarında bulunan bazı otopark ve umumi tuvaletlerin hukuka aykırı şekilde işgal edilerek işletildiği saptandı. Kaymakamlık, vatandaşın hakkı olan bu alanların usulsüz kullanımına son vermek için düğmeye bastı.
Denetimler çerçevesinde Gemlik’in trafik ve yaya yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler mercek altına alındı. Tahliye edilen ve halkın ücretsiz kullanımına sunulan noktalar şunlar oldu:
Hürriyet Caddesi üzerindeki katlı otopark,
Sahil Camii yanındaki açık otopark,
Eski Pazar Caddesi aralığında bulunan açık otopark,
İskele karşısı ve Ilıca Caddesi girişindeki umumi tuvaletler.
Gemlik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ortak kullanım alanlarının yeniden kamu hizmetine kazandırılması ve hukuka aykırı işgallerin önlenmesi için çalışmaların tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinin öncelik olduğu belirtilirken, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hatırlatıldı.