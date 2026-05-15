Kamuya ait otopark ve tuvaletlere çökmüşler! Hepsi tek tek geri alındı!

Gemlik Kaymakamlığı, kamu düzenini korumak amacıyla belediyeye ait ortak kullanım alanlarında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda, ilçenin en yoğun noktalarında bulunan bazı otopark ve umumi tuvaletlerin hukuka aykırı şekilde işgal edilerek işletildiği saptandı. Kaymakamlık, vatandaşın hakkı olan bu alanların usulsüz kullanımına son vermek için düğmeye bastı.