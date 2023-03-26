Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! İşte o ilanlar...

Kamu kurumları, belirli periyotlarda personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Memur olma hayali kuran milyonlarca kişi kamu personeli alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hangi kurum kaç personel alımı yapacak? İşte 2023 yılı kamu personeli alımı ilanları ve başvuru detayları...