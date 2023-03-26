Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! İşte o ilanlar...
Kamuda iş hayali kuranlar personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hangi kurum kaç personel alacak? İşte 2023 memur alımı ilanları...
Kamu kurumları, belirli periyotlarda personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Memur olma hayali kuran milyonlarca kişi kamu personeli alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hangi kurum kaç personel alımı yapacak? İşte 2023 yılı kamu personeli alımı ilanları ve başvuru detayları...
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ
194 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 24 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
33 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 24 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
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MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 sözleşmeli temizlik personeli alınacak. Başvurular 27 Mart'ta başlayıp, 5 Nisan'a kadar devam edecek.
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