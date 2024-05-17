Kamyon kabloları kopardı; mahalle elektriksiz kaldı

Olayı anlatan esnaf Çekin Koçak, "Kamyonun üstünde demir bir boru vardı. Yoldan geçerken demir boru elektrik kablolarına takıldı ve kabloları kopardı. Kopan kablodan alevler çıktı sonrasında kamyonun üstünde yangın çıktı. Su dökülerek kamyondaki yangın söndürüldü. Olay sonrası kamyoncu çekip gitti. Elektrikler kesik dolapta bozulacak ürünlerimiz var. Mağdur olduk kabloların bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.