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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var

Erzurum'da, kargo şirketine ait kamyon freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 20.50 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki kasa kamyon, E-80 karayolunda rampa indiği sırada freni boşaldı.

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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var - Resim: 2

Kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu’nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.

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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var - Resim: 3

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var - Resim: 4

Can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi ile Araştırma Hastanesine götürüldü.

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