  4. Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar!

Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar

Mersin'de 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar - Resim: 1

Korkunç olay bugün Mersin'in Tarsuz ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı.

Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.

Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar - Resim: 3

Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi. 

Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi. 

