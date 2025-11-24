Kan donduran cinayet: Öldürüp tuzlayıp, halıya sararak bir çekyatın içinde moloz alanına atmışlar
Mersin'de 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra, tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Korkunç olay bugün Mersin'in Tarsuz ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti.
Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi.
