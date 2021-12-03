Kan donduran çocuk cinayeti
İngiltere'de aylardır devam eden cinayet davasının kan donduran tüm gerçekleri ortaya çıktı.
İngiltere'de aylardır devam eden cinayet davasının kan donduran tüm gerçekleri ortaya çıktı. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un ağlayarak yalvardığı son anlarının görüntüleri, geçtiğimiz günlerde dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sevgilisiyle beraber 6 yaşındaki oğluna aylar boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan Thomas Hughes ve sevgilisi Emma Tustin'in cinayet davasında tüm gerçekler açıklandı. 29 yaşındaki Thomas Hughes ve Hughes'un kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, korkunç bir cinayete kurban gitti. Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.
Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden oldu. Şiddetin dozunu her geçen gün artıran Emma, Arthur'u başını duvara vurarak öldürdü. Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.
Olayın ardından yere yığılan çocuğu odadan odaya sürükleyen kadın, ambulansı çağırmadan önce 12 dakika bekledi. Ambulansın gelmesini beklerken ölmekte olan çocuğun fotoğraflarını çeken kadın, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hastaneye götürülen çocuk, beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti.