Kan donduran çocuk cinayeti

Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden oldu. Şiddetin dozunu her geçen gün artıran Emma, Arthur'u başını duvara vurarak öldürdü. Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.