Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi
Çin ve dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildiğini iddia edildi.
Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Corona virüs'ü hızla hasta sayısını arttırırken ortaya atılan iddia tam anlamıyla kan dondurdu... Corona Virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi.
Tüm dünyanın 1 numaralı gündemi haline gelen 'corona virüs'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
Kısa sürede 132 kişinin hayatını kaybettiği 'corona virüs'le ilgili ortaya atılan son iddia kan dondurdu.