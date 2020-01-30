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  3. 30 Ocak 2020 20:21

Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi

Çin ve dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildiğini iddia edildi.

Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Corona virüs'ü hızla hasta sayısını arttırırken ortaya atılan iddia tam anlamıyla kan dondurdu... Corona Virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi.

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Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi

Tüm dünyanın 1 numaralı gündemi haline gelen 'corona virüs'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

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Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi

Kısa sürede 132 kişinin hayatını kaybettiği 'corona virüs'le ilgili ortaya atılan son iddia kan dondurdu.

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Kan donduran iddia: Corona virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi

1370 KİŞİDEN ÜMİT KESİLDİ

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Coronavirüs'ü hızla hasta sayısını artarken, yoğun bakım servislerinde bulunan 1370 kişiden ümit kesildiği öğrenildi.

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