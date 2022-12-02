Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı

Arjantin bu olayla sarsıldı... 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla'nın betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Küçük kızın nasıl ve ne zaman öldüğü belirlenemezken, annenin savunması kan dondurdu...