Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı
Arjantin'de gerçekleşen olayda 27 yaşındaki annenin betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı
Arjantin bu olayla sarsıldı... 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla'nın betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Küçük kızın nasıl ve ne zaman öldüğü belirlenemezken, annenin savunması kan dondurdu...
Arjantin akıllara durgunluk veren duyanların damarlarındaki kanın çekildiği bir dehşeti konuşuyor. Buenos Aires bölgesinde 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla, 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra betona gömüp komodin olarak kullandı. İşte cani annenin imza attığı vahşetin ayrıntıları...
Anne vahşetini, baba ortaya çıkardı. Polise şikayette bulunan babanın ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, 5 yaşındaki Milagros'un cesedini tahta bir kasa içine koyulmuş bir betonda buldu.
Solunum yolu rahatsızlığı varmış
Çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğü belirlenirken Mansilla'nın çocuğunun cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun da içine koyup betonla kapattığı ifade edildi.