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Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı

Arjantin'de gerçekleşen olayda 27 yaşındaki annenin betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı

Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı - Resim: 1

Arjantin bu olayla sarsıldı... 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla'nın betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Küçük kızın nasıl ve ne zaman öldüğü belirlenemezken, annenin savunması kan dondurdu...

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Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı - Resim: 2

Arjantin akıllara durgunluk veren duyanların damarlarındaki kanın çekildiği bir dehşeti konuşuyor. Buenos Aires bölgesinde 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla, 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra betona gömüp komodin olarak kullandı. İşte cani annenin imza attığı vahşetin ayrıntıları...

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Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı - Resim: 3

Anne vahşetini, baba ortaya çıkardı. Polise şikayette bulunan babanın ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, 5 yaşındaki Milagros'un cesedini tahta bir kasa içine koyulmuş bir betonda buldu.

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Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betono gömdükten sonra komodin olarak kullandı - Resim: 4

Solunum yolu rahatsızlığı varmış
Çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğü belirlenirken Mansilla'nın çocuğunun cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun da içine koyup betonla kapattığı ifade edildi.

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