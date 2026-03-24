Kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesediyle aynı evde kaldı
Konya'da boşanma aşamasında olduğu için babasının yanına taşınan 33 yaşındaki M.T., çıkan tartışmada babası T.T.'yi (59) boğarak öldürdü. Cinayetin ardından babasının cansız bedeniyle aynı evde sabahlayan zanlı, Eskişehir yakınlarında yakalandı.
Konya’nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi’nde pazar günü meydana gelen olayda, aile içi tartışma dehşetle sonuçlandı. İki çocuk babası M.T. (33), eşiyle yaşadığı boşanma süreci nedeniyle yanına yerleştiği babası T.T. (59) ile bu nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine gözü dönen oğul, babasını boğarak öldürdü. M.T., babasının cansız bedeniyle aynı evin içerisinde sabahladı.
M.T., Konya'dan ayrılarak kız kardeşini telefonla arayıp babasını öldürdüğünü, cesedinin de evde olduğunu söyledi. Polisle birlikte eve giren yakınları, T.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. T.'nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.T.'yi, Eskişehir yakınlarında, kara yolunda yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtilen T.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)