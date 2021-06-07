Kan donduran olay: İki aylık bebeğini polislere fırlattı
ABD'de gerçekleşen akıllara durgunluk veren olayda çevirmeden kaçan 32 yaşındaki adam, kucağındaki iki aylık bebeğini polislere fırlattı.
ABD'de polisten kaçan John Henry James III, kovalamaca sırasında iki aylık bebeğini polis memuruna fırlattı. Otuz iki yaşındaki James, bu hamlesine rağmen yakalandı.
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Yetkililer, 26 Mayıs'ta akşam saatlerinde James'in bir çevirmeden kaçtığını ve bunun ardından kovalamacanın başladığını bildirdi.
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Yaklaşık 40 dakika süren takibin ardından James, aracından inip kucağında bebeğiyle bir binaya girdi. Ancak polis ekipleri, köşeye sıkışan James'in dışarı çıkıp çocuğu fırlattığını ve tekrar koşmaya başladığını kaydetti.
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Yetkililer bunun ardından zanlının yakalandığını, boğuşma esnasında polis memurlarını tekmelediğini ve ısırdığını bildirdi.
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