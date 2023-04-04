Kan donduran olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi

Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Ş. ile Mehmet Faruk T. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mehmet İhsan Ş., üzerindeki tabancayı çekerek T.’ye ateş etti. T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.