Kan donduran olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi
Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Ş. ile Mehmet Faruk T. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mehmet İhsan Ş., üzerindeki tabancayı çekerek T.’ye ateş etti. T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.
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Mehmet Faruk T.’nin cesedinin başında bekleyen Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı. Mehmet İhsan Ş., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü
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Mehmet Faruk T.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)
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