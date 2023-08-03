Kan emici vampir balık 6 yıl sonra görüldü



"SAHİLDE DAHA ÖNCE RASTLAMAMIŞTIM"

Sahip olduğu özellikleri nedeniyle "kan emici vampir balık" olarak da bilinen tür, ilk olarak biyolog Jarco Havermans tarafından tarafından keşfedildi. 83 santimetre uzunluğundaki gören Havermans, "Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler" dedi.