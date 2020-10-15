Kan grubu ''0'' olanlar koronavirüse karşı daha avantajlı

VENTİLATÖR İHTİYACI A VE AB GRUPLARINDA DAHA FAZLA

Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.