Kan grubu ''0'' olanlar koronavirüse karşı daha avantajlı
Bilim insanları iki farklı çalışmada kan grubu “0” olanların, koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu ve ağır hastalık geçirme riskinin daha az olduğunu dile getirdi.
Damirkalı ve Kanadalı araştırmacılar tarafından yapılan iki ayrı çalışmada kan grubu “0” olan insanların yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı daha az duyarlı olduğu ve ağır hastalanma risklerinin daha düşük olduğu belirtildi.
Blood Advantages adlı dergide yayımlanan çalışmaların sonucu, pandeminin başlangıcından beri ortaya atılan kan gruplarının Covid-19’un şiddetinde belirleyici olduğu teorisine yeni kanıtlar ekledi, ancak bilim insanları daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
POZİTİF TEST EDİLEN 0 KAN GRUBU DAHA DÜŞÜK
Danimarka çalışması, Covid-19 testi pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden sadece yüzde 38,4'ünün kan grubunun “0” olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, A grubuna sahip olanların yüzde 44,4'ünün pozitif test edildiği belirtildi.
VENTİLATÖR İHTİYACI A VE AB GRUPLARINDA DAHA FAZLA
Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.